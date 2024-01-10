"Агент ФСБ під прикриттям": у РФ побачили символізм у тренуванні Усика (відео)

Український боксер після початку повномасштабного вторгнення РФ зайняв чітку позицію

Чемпіон світу за версією WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) продовжує готуватися до супербою за звання абсолютного чемпіона світу у гевівейті з володарем титулу WBC Тайсоном Ф’юрі (34-0-1, 24 КО). Напередодні боксер поділився кадрами із силового тренування, збентеживши деяких росіян.

Відповідне відео розміщено на офіційній сторінці боксера в Instagram. Олександр у білій футболці працював із гирями синього та червоного кольорів, через що у РФ подумали, що спортсмен нібито підтримує Росію. З подібним посилом виступив російський журналіст Олександр Лютіков. За його словами, Олександр не може нічого сказати, а тому "подає кольорові сигнали".

"Олександр Усик позбавлений можливості сказати прямо, тому подає кольорові сигнали:

Білий

Синій

Червоний

Хм… Що це могло б означати?", — написав Лютіков.

У коментарях під постом користувачі жартують, що Усик є агентом ФСБ під прикриттям. Крім того, в мережі зазначили, що Олександр вибрав для показової вправи гирі червоного та синього кольорів, хоча на підлозі можна помітити жовту гирю.

Зазначимо, після початку великої війни Усик призупинив кар’єру та став на захист України. Згодом українські військові переконали його продовжувати боксувати. Олександр став амбасадором президентської платформи United 24. Крім того, Усик відвідав українських військових на фронті й навіть постріляв із танка, через що у РФ назвали боксера "законною військовою ціллю".

Нагадаємо, Усик та Ф’юрі проведуть супербій 17 лютого 2024 року в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Напередодні українець і британець зустрілися віч-на-віч на першій пресконференції. "Циганський король" навіть штовхнув Олександра.

Раніше китайський гігант Чжан Чжилей дав прогноз на бій Усик — Ф’юрі. Додамо, що легенда боксу Леннокс Льюїс вважає, що Тайсону доведеться несолодко в поєдинку з Олександром.