Допінг-тест найкращого російського боксера показав "нетипові" результати

Російський канадець незабаром проведе захист титулів

Чинний чемпіон світу з боксу у напівважкій вазі за версіями WBC, WBO та IBF Артур Бетербієв пройшов допінг-контроль після "нетипових" результатів першого тестування. Напередодні Артур дав прогноз на бій Усик — Ф’юрі.

Про дивний результат допінг-тесту росіянина повідомив журналіст Кевін Айоле. За його інформацією, у першому допінг-тесті Бетербієва зафіксували підвищений рівень андростандіолу та гормону росту людини, які виробляються в організмі природним шляхом.

Ця обставина не є порушенням, проте вимагала додаткового обстеження. Результати допінг-тестів, які були надані боксерській комісії Квебека, керівникам IBF, WBC та WBO, промоутерам Top Rank та Matchroom Sport, а також менеджерам бійців, виявилися для Бетербієва негативними. Таким чином, він зможе захистити свої титули у суботу у Квебеку.

У суботу, 13 січня, у Квебеку (Канада) Бетербієв проведе захист титулів проти британця Каллума Сміта.

Промо бою Бетербієв — Сміт

Нагадаємо, Бетербієв мешкає в Канаді і в умовах санкцій проти російського боксу він б’ється під прапором цієї країни. 38-річний Артур нарівні з чемпіоном WBA у напівважкій вазі Дмитром Біволом є найкращим російським боксером сучасності. До речі, Бівол свій останній бій провів під прапором Киргизії.