"Він якісно робить свою роботу": чемпіон світу, який проміняв Росію на Канаду, зробив прогноз на бій Усик — Ф’юрі

Артур Бетербієв колись змагався з українцем у напівважкій вазі

Чинний чемпіон світу з боксу у напівважкій вазі за версіями WBС, WBO та IBF Артур Бетербієв, який вже кілька років проживає в Канаді та виступає під прапором цієї країни, поділився своєю думкою щодо результату бою Олександра Усика з Тайсоном Ф’юрі. Свого часу боксер чеченського походження натерпівся від українця в рингу.

Бетербієв у коментарі Sky Sports сказав, що більше впевнений у перемозі британського боксера. Але при цьому похвалив українця.

В 2011 році Усик переміг Бетербієва у чвертьфіналі чемпіонату світу

"Думаю, що перемога дістанеться тому, хто краще підготується до бою. Але все ж таки я більше впевнений у тріумфі Ф’юрі. Ви знаєте Усика, він якісно робить свою роботу в рингу. Його перемоги не можна назвати випадковими", — говорить Бетербієв.

Зазначимо, що з чеченця такий собі прогнозист. Свого часу він поставив на перемогу британця Ентоні Джошуа у титульному бою з українцем і прорахувався. Також можна згадати, що ще на аматорському рівні Усик двічі переходив дорогу російському боксерові. 2011 року наш боксер побив Бетербієва на чемпіонаті світу, а через рік зробив це на літній Олімпіаді в Лондоні.

Нагадаємо, що об’єднавчий поєдинок за титули WBC, WBO, WBA, IBF та IBO у надважкій вазі між Олександром Усиком та Тайсоном Ф’юрі відбудеться 17 лютого в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Раніше "Телеграф" писав про те, що батько Тайсона Ф’юрі застеріг сина від можливих помилок у бою з Усиком.Також ми повідомляли, що Олександра нахваляється побити китайський боксер Чжан Чжилей.