"Кадыров - чемпион": Канада приютила пособника террористов (видео)

Инцидент произошел на шоу в Квебеке (Канада)

Российский боксер Артур Бетербиев, который прячется по время выступлений под флагом Канады, поддержал главу Чечни Рамзана Кадырова. Кадыров и его приближенные находятся под санкциями Запада, где и показывают бои россиянина.

На откровенную пропаганду террористов обратил внимание в Facebook главный редактор Tribuna Олег Щербаков. По его словам, американцы и канадцы не замечают, что к ним в дом пробрался откровенный поклонник террористов.

"Рамзан чемпион!"

И надеюсь за этот крик после победного поединка у него наконец-то появятся проблемы в Канаде.

1. 13 января после победы над Каллумом Смитом в Квебеке, Канада, российский боксер, имеющий канадский паспорт, выкрикнул "Ахмат сила. Рамзан чемпион".

2. Рамзан Кадыров – находится под санкциями Канады еще с 2014 года.

3. Надеюсь, что этой темой займутся наши дипломаты. Потому что этот ут*рок уже реально задолбал.

4. Очень досадно, что американские и канадские боксерские журналисты в упор не видят этого трэша. Они о боксе, нокаутах, всякой такой х**не. А на то, что к ним домой уже залез откровенный сторонник террористов, они не обращают внимания", — написал Щербаков.

Артур Бетербиев назвал Рамзана Кадырова чемпионом после боя

Лучшие моменты боя Артур Бетербиев - Каллум Смит

Напомним, от санкций под флагами других стран спасаются и другие российские топ-боксеры. К примеру, Дмитрий Бивол дрался под флагом Киргизии, а Арсланбек Махмудов проиграл свой последний поединок под флагом Канады.