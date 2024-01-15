"Кадыров - чемпион": Канада приютила пособника террористов (видео)
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Инцидент произошел на шоу в Квебеке (Канада)
Российский боксер Артур Бетербиев, который прячется по время выступлений под флагом Канады, поддержал главу Чечни Рамзана Кадырова. Кадыров и его приближенные находятся под санкциями Запада, где и показывают бои россиянина.
На откровенную пропаганду террористов обратил внимание в Facebook главный редактор Tribuna Олег Щербаков. По его словам, американцы и канадцы не замечают, что к ним в дом пробрался откровенный поклонник террористов.
"Рамзан чемпион!"
И надеюсь за этот крик после победного поединка у него наконец-то появятся проблемы в Канаде.
1. 13 января после победы над Каллумом Смитом в Квебеке, Канада, российский боксер, имеющий канадский паспорт, выкрикнул "Ахмат сила. Рамзан чемпион".
2. Рамзан Кадыров – находится под санкциями Канады еще с 2014 года.
3. Надеюсь, что этой темой займутся наши дипломаты. Потому что этот ут*рок уже реально задолбал.
4. Очень досадно, что американские и канадские боксерские журналисты в упор не видят этого трэша. Они о боксе, нокаутах, всякой такой х**не. А на то, что к ним домой уже залез откровенный сторонник террористов, они не обращают внимания", — написал Щербаков.
Напомним, от санкций под флагами других стран спасаются и другие российские топ-боксеры. К примеру, Дмитрий Бивол дрался под флагом Киргизии, а Арсланбек Махмудов проиграл свой последний поединок под флагом Канады.