"Кадиров — чемпіон": Канада прихистила посібника терористів (відео)

Інцидент стався на шоу у Квебеку (Канада)

Російський боксер Артур Бетербієв, який ховається під час виступів під прапором Канади, підтримав голову Чечні Рамзана Кадирова. Кадиров та його наближені перебувають під санкціями Заходу, де й показують бої росіянина.

На відверту пропаганду терористів звернув увагу у Facebook головний редактор Tribuna Олег Щербаков. За його словами, американці та канадці не помічають, що до них у дім пробрався відвертий шанувальник терористів.

"Рамзан чемпіон!"

І сподіваюся за цей крик після переможного поєдинку у нього нарешті з’являться проблеми у Канаді.

1. 13 січня після перемоги над Каллумом Смітом у Квебеку, Канада, російський боксер, який має канадський паспорт, вигукнув "Ахмат сила. Рамзан чемпіон".

2. Рамзан Кадиров – знаходиться під санкціями Канади ще з 2014 року.

3. Сподіваюся, що за цю тему візьмуться наші дипломати. Тому що цей ут*рок вже реально задовбав.

4. Дуже прикро, що американські та канадські боксерські журналісти не бачать цього трешу. Вони про бокс, нокаути, всяку таку х**нь. А на те, що до них додому вже заліз відвертий прихильник терористів, вони не звертають уваги", – написав Щербаков.

Артур Бетербієв назвав Рамзана Кадирова чемпіоном після бою

Найкращі моменти бою Артур Бетербієв — Каллум Сміт

Нагадаємо, від санкцій під прапорами інших країн рятуються й інші російські топбоксери. Наприклад, Дмитро Бівол бився під прапором Киргизії, а Арсланбек Махмудов програв свій останній поєдинок під прапором Канади.