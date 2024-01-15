"Украинский Саб-Зиро": Усик удивил перед боем с Фьюри (видео)

Украинец окунулся в ледяную воду

Олимпийский чемпион, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе украинец Александр Усик (21-0, 14 КО) продолжает подготовку к историческому бою за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте с обладателем титула WBC британцем Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО). На этот раз Александр окунулся в ледяную воду.

Соответствующее видео появилось в соцсетях боксера. Пользователи отметили, что данная процедура влияет на восстановление после тяжелых упражнений, а также закаляет характер.

На кадрах Александр с закрытыми глазами сидит в бочке с ледяной водой. Как только камера приближается к нему, боксер открывает глаза. На видео отмечено, что температура воды составляет +5 градусов по Цельсию.

Один из пользователей пошутил, что Усик — это украинский Саб-Зиро (вымышленный игровой персонаж из серии Mortal Kombat). А потому украинец с легкостью победит "Цыганского короля" с помощью "заморозки".

В сети прокомментировали "холодную" тренировку Усика

Напомним, Усик и Фьюри проведут объединительный бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Накануне Александр восхитил россиян, неудачно подобрав цвета для силовой тренировки. Ранее украинец, побеждавший "Цыганского короля" в аматорах, дал прогноз на супербой.