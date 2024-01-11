Единственный украинец, побеждавший Фьюри, дал прогноз на супербой с Усиком

"Цыганский король" уже проигрывал украинцу

Бывший украинский боксер, а ныне тренер Иван Безверхий дал прогноз на объединительный поединок в супертяжелом весе между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком (21-0, 14 КО) и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО).

Соответствующий комментарий украинца приводит "Чемпіон". Безверхий считает, что Александр победит Тайсона за счет лучшей готовности к поединку.

"Конечно, буду болеть за нашего казака. Верю в победу Александра. Думаю, что-то советовать Саше не стоит. Ставлю на то, что украинец выиграет по очкам. Функционально будет лучше готов. Переиграет и перебьет британца. По крайней мере, я на это очень надеюсь", – заявил Безверхий.

Добавим, что Иван — пока единственный украинец, побеждавший Фьюри. Это произошло на любительском уровне на турнире Donbass Junior Cup-2007. Тогда Безверхий одолел британца со счетом 23-10 и принес победу Украине в общекомандном зачете. Поединок снимался на видео, однако его не публиковали в сети. Добавим, что в финале турнира Тайсон дрался с двумя поломанными пальцами. Британец взял реванш уже через 4 месяца, победив украинца техническим нокаутом в 4 раунде на чемпионате Европы среди молодежи в Сербии.

"Помню, что у меня в этой встрече неплохо получалось. Задел его в ближнем бою и почувствовал, что начинаю побеждать. Считал Тайсона перспективным, но не более того. Уже тогда он был габаритным юношей. Вскоре Фьюри перешел в профессионалы и начал свой триумфальный путь к чемпионским титулам", — отметил Иван.

Напомним, Усик и Фьюри проведут супербой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Накануне Энтони Джошуа дал прогноз на бой. Кроме того, о поединке высказался китайский гигант Чжан Чжилей.