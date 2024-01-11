Єдиний українець, який перемагав Ф’юрі, дав прогноз на супербій з Усиком

"Циганський король" вже програвав українцю

Колишній український боксер, а нині тренер Іван Безверхий дав прогноз на об’єднавчий поєдинок у суперважкій вазі між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександром Усиком (21-0, 14 КО) та володарем титулу WBC Тайсоном Ф’юрі (34-0- 1, 24 КО).

Відповідний коментар українця наводить "Чемпіон". Безверхий вважає, що Олександр переможе Тайсона за рахунок кращої готовності до поєдинку.

"Звичайно, вболіватиму за нашого козака. Вірю в перемогу Олександра. Думаю, щось радити Саші не варто. Ставлю на те, що українець виграє по очках. Функціонально буде краще готовий. Переграє і переб’є британця. Принаймні, я на це дуже сподіваюся”, – заявив Безверхий.

Додамо, що Іван — поки що єдиний українець, який перемагав Ф’юрі. Це сталося на аматорському рівні на турнірі Donbass Junior Cup-2007. Тоді Безверхий здолав британця з рахунком 23-10 та приніс перемогу Україні у загальнокомандному заліку. Поєдинок знімався на відео, проте його не публікували у мережі. Додамо, що у фіналі турніру Тайсон бився з двома зламаними пальцями. Британець взяв реванш уже через 4 місяці, перемігши українця технічним нокаутом у 4 раунді на чемпіонаті Європи серед молоді у Сербії.

"Пам’ятаю, що у мене в цій зустрічі непогано виходило. Зачепив його в ближньому бою і відчув, що починаю перемагати. Вважав Тайсона перспективним, але не більше. Вже тоді він був габаритним юнаком. Незабаром Ф’юрі перейшов у професіонали й почав свій тріумфальний шлях до чемпіонських титулів”, — зазначив Іван.

Нагадаємо, Усик і Ф’юрі проведуть супербій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі 17 лютого 2024 року в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Напередодні Ентоні Джошуа дав прогноз на бій. Крім того, про поєдинок висловився китайський гігант Чжан Чжилей.