"Це феноменальний боєць": Джошуа зробив прогноз на бій Усік — Ф’юрі

Екс-чемпіон світу в надважкій вазі не поскупився на компліменти

Британський боксер Ентоні Джошуа поділився своєю думкою щодо майбутнього бою Олександра Усика з Тайсоном Ф’юрі. Колишній чемпіон світу у суперважкій вазі вважає, що перемога дістанеться тому боксерові, у якого краща команда.

Незважаючи на те, що свого часу українець позбавив Джошуа всіх чемпіонських поясів у суперважкій вазі, британець дуже добре відгукнувся про свого кривдника. Його слова цитує портал Givemesport.

"Я бився з Усиком, це феноменальний боксер.Ти хороший настільки, наскільки хороша твоя команда. Так ось, у Усика чудова команда. Я думаю, що він зараз топовий боєць у суперважкому дивізіоні ”, — каже Джошуа.

Зовсім не дивно, що Джошуа публічно підтримав українського боксера, адже Ф’юрі у минулому часто критикував свого співвітчизника. " Я в будь-якому випадку з команди Усика. Ф’юрі сказав про мене багато поганих речей. Я ніколи не підтримуватиму того, хто мене не поважає ", — Джошуа не став приховувати свого ставлення до суперника Усика.

Незважаючи на чутливі поразки від Усика, британець на його боці

Нагадаємо, що бій за всі чемпіонські пояси у надважкій вазі між Усиком та Ф’юрі відбудеться 17 лютого на "Kingdom Arena" в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Раніше "Телеграф" повідомляв про прогноз на майбутній бій Усик — Ф’юрі, який зробив чемпіон світу в напівважкій вазі Артур Бетербієв. Також своєю думкою про майбутній поєдинок поділився легендарний суперважкоатлет Леннокс Льюїс.