"Український Саб-Зіро": Усик здивував перед боєм із Ф’юрі (відео)

Українець "відпочиває" у крижаній воді

Олімпійський чемпіон, чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі українець Олександр Усик (21-0, 14 КО) продовжує підготовку до історичного бою за звання абсолютного чемпіона світу у гевівейті з володарем титулу WBC британцем Тайсоном Ф'юрі (34-0-1, 24 КО). Цього разу Олександр занурився у крижану воду.

Відповідне відео з’явилося у соцмережах боксера. Користувачі зазначили, що ця процедура впливає на відновлення після важких вправ, а також загартує характер.

На кадрах Олександр із заплющеними очима сидить у бочці з крижаною водою. Як тільки камера наближається до нього, боксер розплющує очі. На відео зазначено, що температура води становить +5 градусів за Цельсієм.

Один із користувачів пожартував, що Усик — це український Саб-Зіро (вигаданий ігровий персонаж із серії Mortal Kombat). А тому українець легко переможе "Циганського короля" за допомогою "заморозки".

У мережі прокоментували "холодне" тренування Усіка

Нагадаємо, Усик і Ф’юрі проведуть об’єднавчий бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі 17 лютого 2024 року в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Напередодні Олександр захопив росіян, невдало підібравши кольори для силового тренування. Раніше українець, який перемагав "Циганського короля" в аматорах, дав прогноз на супербій.