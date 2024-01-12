Усик може зірвати найбільший бій в історії: у Британії бажають поразки українцю

Промоутер Джошуа пояснив, чому не хоче перемоги Усика в бою з Ф’юрі

Промоутер Едді Гірн, який уже багато років співпрацює з екс-чемпіоном світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа, поділився своїми очікуваннями від майбутнього бою Олександра Усика з Тайсоном Ф’юрі. Він вважає, що перемога українця зірве найграндіозніший поєдинок в історії боксу.

Про це Гірн розповів в інтерв’ю Boxing News. На думку промоутера, поразка Усика стане прологом до найцікавішої битви в історії світового боксу.

"Уявiмо, що Джошуа нокаутує Нганну, а Ф’юрі здобуде перемогу в поєдинку з Усиком. У цьому випадку бій Ентоні з Тайсоном буде напрошуватися сам собою. І це буде найбільша битва в історії боксу. Я люблю Усика і дуже його поважаю, але заради кар’єри Джошуа хочу, щоб Тайсон переміг українця і став абсолютним чемпіоном світу", — пояснив свою позицію Гірн.

Зазначимо, що раніше в історії боксу ще не було випадку, щоб два британські боксери билися в рингу за всі чемпіонські пояси в суперважкій вазі. А взагалі, останнім боксером, який зібрав одночасно всі пояси у гевівейті, був британець Леннокс Льюїс. Але було це майже чверть століття тому, і тільки в лютому цього року подібного успіху може досягти Усик або Ф’юрі.

Нагадаємо, що бій за всі чемпіонські пояси у надважкій вазі між Усиком та Ф’юрі відбудеться 17 лютого на "Kingdom Arena" в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Раніше "Телеграф" писав, що Джошуа підтримуватиме Усика в бою з Ф’юрі. Також ми повідомляли про те, що легендарний боксер Льюїс порівняв українця із кроликом, а його суперника – із жирафом.