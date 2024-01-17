Российский топ-чиновник в стиле гопника ответил мэру Парижа

В РФ вновь вспомнили про клопов в Париже

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков нахамил мэру Парижа Анн Идальго, которая не хочет видеть россиян на Олимпиаде-2024. Идальго недавно заявила, что искупается в Сене перед стартом Игр.

Соответствующий комментарий Позднякова приводит Sports.ru. Российский чиновник пошутил, что Идальго в Сене попытается спастись от клопов, о нашествии которых на Париж во всю трубит российская пропаганда.

– Мэр Парижа заявила, что собирается искупаться в Сене, хотя там купаться запрещено уже как сто лет и даже больше. Что вы подумали, когда эту новость увидели?

– От клопов сбежать решила в воду? Наверное, клопов сто лет назад было меньше, когда принимали это решение, – сказал Поздняков в эфире канала "Россия 24".

В сети высмеяли Позднякова. Один из пользователей отметил, что российские чиновники в последние годы ведут себя как гопники.

В сети высмеяли Позднякова из-за слов про мэра Парижа

Париж борется с клопами перед Играми

Напомним, перед Олимпиадой в Париже у Позднякова случилась личная трагедия в семье. Его зять Константин Лоханов сбежал из РФ в США и развелся с его дочерью, двукратной олимпийской чемпионкой Софией Поздняковой. Недавно стало известно, что Лоханов хочет представлять США на Олимпийских играх.