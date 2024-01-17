Російський топ-чиновник у стилі гопника відповів меру Парижа

У РФ знову згадали про клопів у Парижі

Глава Олімпійського комітету Росії (ОКР) Станіслав Поздняков нахамив меру Парижа Анн Ідальго, яка не хоче бачити росіян на Олімпіаді-2024. Ідальго нещодавно заявила, що скупається в Сені перед стартом Ігор.

Відповідний коментар Позднякова наводить Sports.ru. Російський чиновник пожартував, що Ідальго в Сені спробує врятуватися від клопів, про нашестя яких на Париж повсюдно трубить російська пропаганда.

— Мер Парижа заявила, що збирається викупатися в Сені, хоча там купатися заборонено вже сто років і навіть більше. Що ви подумали, коли побачили цю новину?

— Від клопів втекти вирішила у воду? Напевно, клопів сто років тому було менше, коли ухвалювали це рішення, – сказав Поздняков в ефірі каналу "Росія 24".

У мережі висміяли Позднякова. Один із користувачів зазначив, що російські чиновники останніми роками поводяться як гопники.

У мережі висміяли Позднякова через слова про мера Парижа

Париж бореться з клопами перед Іграми

Нагадаємо, перед Олімпіадою у Парижі у Позднякова сталася особиста трагедія у родині. Його зять Костянтин Лоханов втік із РФ у США і розлучився з його дочкою, дворазовою олімпійською чемпіонкою Софією Поздняковою. Нещодавно стало відомо, що Лоханов хоче представляти США на Олімпійських іграх.