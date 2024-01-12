Колишній зять топ-чиновника РФ хоче захищати честь США на Олімпіаді

Керівник російського олімпійського спорту висловився про гучні втечі фехтувальників

Глава Олімпійського комітету Росії (ОКР) Станіслав Поздняков прокоментував втечу трьох фехтувальників, включаючи свого колишнього зятя, у США.

Відповідний коментар Позднякова наводить Р-Спорт. Чиновник заявив, що Росія не помітить зникнення трьох атлетів, які нібито повелися на "печеньки" Заходу.

"Любителі жовтих самокатів і фраппе, що злякалися... Ну поїхали й поїхали. Сьогодні зі ЗМІ ми дізналися, що їм запропонували якісь печенюшки. Головне, щоб вони не поперхнулися.

Для нас, як для Російської Федерації, такі втрати ніхто не помітить ”, – сказав Поздняков.

Нагадаємо, фехтувальники Сергій Біда та його дружина Віолетта, а також Костянтин Лоханов хочуть отримати громадянство США та виступати на Олімпійських іграх за Штати. Примітно, що Лоханов – колишній чоловік дворазової олімпійської чемпіонки Софії Позднякової, дочки Позднякова.

Раніше повідомлялося, що у РФ порушили кримінальну справу на Сергія та Віолетту у зв’язку з їх дезертирством з армії. Міністерство внутрішніх справ РФ навіть оголосило у розшук шпажистів.