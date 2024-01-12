"Не буде їм щастя": троє фехтувальників втекли з Росії, щоб виступати за США — "зрадникам" вже винесли "вирок"

Втікачі можуть влітку виступити на Олімпіаді в Парижі

З Росії продовжують тікати топові спортсмени. Відразу троє російських фехтувальників планують за прискореною процедурою отримати американське громадянство, щоб під прапором США виступити на літніх Олімпійських іграх у Парижі.

Як повідомляє USA Today, подружжя фехтувальників Сергій і Віолетта Біда, які минулого року залишили Росію і перебралися за океан, висловили готовність виступити за збірну США на літній Олімпіаді. Такий же намір у ще одного російського фехтувальника Костянтина Лоханова, який втік до Сполучених Штатів.

Повідомляється, що національний олімпійський комітет та Федерація фехтування США вже направили до Конгресу офіційні листи з проханням прискорити процедуру оформлення американського громадянства для подружжя Біда та Лоханова. Олімпійський комітет Росії не зможе перешкоджати цій зміні спортивного громадянства, оскільки згадані фехтувальники два роки не виступали на міжнародних змаганнях під прапором своєї вже колишньої батьківщини.

У Росії подружжя Біда ще з минулого року перебуває у розшуку, на них порушено кримінальні справи за дезертирство з армії. Справа в тому, що до втечі в США Сергій числився в Росгвардії, а його дружина формально працювала в Міноборони.

Новина про те, що фехтувальники-втікачі хочуть виступати за збірну США, буквально підірвала російський інтернет. Подружжя Біда і Лоханова обзивають "зрадниками батьківщини", "американськими підстилками" і зовсім нецензурними словами. "Не буде вам щастя!", "Прізвища у вас унітазні, не дивина", "Потрібно позбавити їх громадянства Росії та конфіскувати все майно", — уболівальники з країни-агресора буквально захлинаються від злості.

Так реагують у Росії на втечу фехтувальників

Зазначимо, що шпажист Сергій Біда став срібним призером Олімпіади у Токіо. Його дружина Віолетта була неодноразовим призером чемпіонатів Європи та світу, вона також є майстром шпаги. Що ж до Лоханова, то він до втечі в США вважався одним із найсильніших шаблістів збірної Росії. Також він двічі перемагав на юніорських чемпіонатах світу.

Звучать заклики відібрати у втікачів все майно

Раніше "Телеграф" розповідав про історію подружжя-фехтувальників, які дезертували з російської армії. Також ми повідомляли, що порадив російським спортсменам лідер збірної України з футболу Андрій Ярмоленко.