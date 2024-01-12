"Не будет им счастья": трое фехтовальщиков сбежали из России, чтобы выступать за США — "предателям" уже вынесли "приговор"

Беглецы могут летом выступить на Олимпиаде в Париже

Из России продолжают убегать топовые спортсмены. Сразу трое российских фехтовальщиков планируют по ускоренной процедуре получить американское гражданство, чтобы под флагом США выступить на летних Олимпийских играх в Париже.

Как сообщает USA Today, супруги-фехтовальщики Сергей и Виолетта Бида, которые в прошлом году покинули Россию и перебрались за океан, выразили готовность выступить за сборную США на летней Олимпиаде. Такое же намерение у еще одного сбежавшего в Соединенные Штаты российского фехтовальщика Константина Лоханова.

Сообщается, что национальный олимпийский комитет и федерация фехтования США уже направили в Конгресс официальные письма с просьбой ускорить процедуру оформления американского гражданства для супругов Бида и Лоханова. Олимпийский комитет России не сможет препятствовать этой смене спортивного гражданства, так как упомянутые фехтовальщики два года не выступали на международных соревнованиях под флагом своей уже бывшей родины.

В России супруги Бида еще с прошлого года находятся в розыске, на них заведены уголовные дела за дезертирство из армии. Дело в том, что до побега в США Сергей числился в Росгвардии, а его жена формально трудилась в Минобороны.

Новость о том, что фехтовальщики-беглецы хотят выступать за сборную США, буквально взорвала российский интернет. Супругов Бида и Лоханова обзывают "изменниками родины", "американскими подстилками" и вовсе уж нецензурными словами. "Не будет вам счастья!", "Фамилии у вас унитазные, немудрено", "Нужно лишить их гражданства России и конфисковать все имущество", — болельщики из страны-агрессора буквально захлебываются от злости.

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Отметим, что шпажист Сергей Бида стал серебряным призером Олимпиады в Токио. Его супруга Виолетта была неоднократным призером чемпионатов Европы и мира, она тоже является мастером шпаги. Что же касается Лоханова, то он до побега в США считался одним из сильнейших саблистов сборной России. Также он дважды побеждал на юниорских чемпионатах мира.

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Ранее "Телеграф" рассказывал об истории супругов-фехтовальщиков, которые дезертировали из российской армии. Также мы сообщали, что посоветовал российским спортсменам лидер сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко.