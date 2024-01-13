Триразовий чемпіон світу з гірськолижного спорту розбився на трасі Кубка світу (відео)

Французький гірськолижник був терміново госпіталізований

Зірка гірськолижного спорту француз Алексіс Пінтуро отримав численні травми внаслідок падіння на трасі у швейцарському Венгені, де проходили змагання з супергіганту у рамках етапу Кубка світу. Сезон для спортсмена закінчився достроково.

Пінтуро незадовго до фінішу не втримав рівноваги та контролю над лижами та впав, його швидкість руху на той момент становила понад 100 км/год. Однак досвідчений спортсмен зумів згрупуватися і впасти на бік, що вберегло його від серйозніших неприємностей, пише Blick.

Подолавши більшу частину складної траси, Пінтуро впав

Прямо з траси Пінтуро на гелікоптері було доставлено до найближчої лікарні. У нього зламана рука, а також серйозно травмовано коліно, не рахуючи менш болючих забиттів і синців. Таким чином, сезон для гірськолижника закінчено, попереду – відновлення після травм.

Пінтуро вже багато років вважається одним із найкращих гірськолижників світу. 32-річний француз частіше за інших діючих колег перемагав на етапах Кубка світу (34). Також Пінтуро тричі вигравав чемпіонати світу з гірськолижного спорту і стільки ж разів був призером зимових Олімпіад (дві бронзові та одна срібна нагороди). Він виступає за професійну команду гірськолижників "Куршавель" (Франція).

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