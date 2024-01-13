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Трехкратный чемпион мира по горнолыжному спорту разбился на трассе Кубка мира (видео)

Автор
Андрей Танасюк Андрей Танасюк
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Автор
Алексис Пинтуро Новость обновлена 13 января 2024, 21:44
Алексис Пинтуро. Фото Скриншот видео

Французский горнолыжник был срочно госпитализирован

Звезда горнолыжного спорта француз Алексис Пинтуро получил многочисленные травмы в результате падения на трассе в швейцарском Венгене, где проходили соревнования по супергиганту в рамках этапа Кубка мира. Сезон для спортсмена закончился досрочно.

Пинтуро незадолго до финиша не удержал равновесия и контроля над лыжами и упал, его скорость движения на тот момент составляла более 100 км/час. Однако опытный спортсмен сумел сгруппироваться и упасть на бок, что уберегло его от более серьезных неприятностей, пишет Blick.

Преодолев большую часть сложной трассы, Пинтуро упал

Прямо с трассы Пинтуро на геликоптере был доставлен в ближайшую больницу. У него сломана рука, а также серьезно травмировано колено, не считая менее болезненных ушибов и синяков. Таким образом, сезон для горнолыжника закончен, впереди – восстановление после полученных травм.

Пинтуро уже много лет считается одним из лучших горнолыжников мира. 32-летний француз чаще других действующих коллег побеждал на этапах Кубка мира (34). Также Пинтуро трижды выигрывал чемпионаты мира по горнолыжному спорту и столько же раз был призером зимних Олимпиад (две бронзовые и одна серебряная награды). Он выступает за профессиональную команду горнолыжников "Куршавель" (Франция).

Ранее "Телеграф" сообщал, что игрок сборной Украины Михаил Мудрик забил гол и получил травму в матче за "Челси". Также мы писали о страшной травме вратаря бельгийского "Гента", который получил ее в матче с луганской "Зарей".

Теги:
#Травма #Швейцария #Горнолыжный спорт #Перелом руки