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Феттель: "Феррари" смотрелась в Австралии не так и хорошо

Себастьян Феттель
08:25 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Себастьян Феттель заявил, что они не так хорошо смотрелись на Гран-при Австралии.

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель подчеркнул, что положение итальянской команды в сезоне-2018 хуже, чем годом ранее.

«Мы смотрелись в Австралии не так и хорошо. Год назад в это же время у нас была быстрейшая машина пелотона. Сейчас же, судя по первой гонке, можно сделать вывод, что мы уступаем «Мерседесу».

Хэмилтон в Австралии был намного сильнее всех, а в прошлом году именно у нас было лучшее шасси. Но мы прикладываем все силы, чтобы сократить отрыв», — приводит слова Феттеля F1i.

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Новости спорта, Автоспорт, Гран При Австралии, Себастьян Феттель, Ф1, Формула-1.
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