Феттель: "Феррари" смотрелась в Австралии не так и хорошо

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель подчеркнул, что положение итальянской команды в сезоне-2018 хуже, чем годом ранее.

«Мы смотрелись в Австралии не так и хорошо. Год назад в это же время у нас была быстрейшая машина пелотона. Сейчас же, судя по первой гонке, можно сделать вывод, что мы уступаем «Мерседесу».

Хэмилтон в Австралии был намного сильнее всех, а в прошлом году именно у нас было лучшее шасси. Но мы прикладываем все силы, чтобы сократить отрыв», — приводит слова Феттеля F1i.