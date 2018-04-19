Баскетболистки "Галатасарая" выиграли Кубок Европы

Баскетболистки турецкого "Галатасарая" завоевали Кубок Европы, обыграв в финальной серии итальянскую "Венецию" по сумме двух матчей.

Ответная встреча, прошедшая в среду в Венеции, завершилась со счетом – 72:65 (16:20, 22:14, 20:18, 14:13) в пользу хозяек.

Несмотря на поражение, "Галатасарай" добился итогового успеха за счет более крупной победы в первом матче, который турецкая команда выиграла – 90:68.

Напомним, что Международная федерация баскетбола представила официального талисмана чемпионата мира по баскетболу 2019 года, который пройдет в Кита. Талисманом был выбран фантастический персонаж Сын мечты (Son of Dreams).