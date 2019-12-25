"Со скамейки запасных": Лень рассказал, когда играет лучше

Новости спорта:Алексей Лень признался, что готов выходит на площадку со скамейки запасных.

Украинский центровой Атланты Хокс Алексей Лень признался, что готов выходит на площадку со скамейки запасных. По словам баскетболиста, это придает ему больше энергии на матч.

«Последние два года я был знаком с такой ситуацией. Я не против выходить на площадку со скамейки запасных. Когда я выхожу не с первых минут, ощущаю себя в лучшем игровом тонусе», — цитирует слова украинца The Baltimore Sun.

Всего в нынешнем сезоне Лэнь принял участие в 29 матчах Атланты, в среднем играя по 18,1 минуты за матч и набирая 8,6 очка.

Хокс после восьми подряд поражений в «регулярке» занимают последнее место в турнирной таблице Восточной конференции.

Напомним, что центровой Атланты Алекс Лэнь повредил голеностоп в матче регулярного чемпионата против Кливленд Кавальерс (118:121).