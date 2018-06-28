Бриедис готовится провести бой в андеркарде поединка Усик – Гассиев

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Майрис Бриедис (23-1, 18 КО) готовится провести бой в андеркарде поединка между Александром Усиком и Муратом Гассиевым.

Сейчас латвиец имеет спор с менеджером Аль Сиестой, который утверждает, что Майрис теоретически не имеет лицензии на бой из-за нарушений условий контракта.

Но представитель Бриедиса Раймонд Зепс ответил, что раз контракта никакого нет, то и нарушений, соответственно, нет.

Пока соперник латвийского боксера на 21 июля, когда состоится бой Усик – Гассиев, неизвестен.

Напомним, поединок пройдет в Москве. На пути к финалу WBSS Усик выиграл Бриедиса по очкам.