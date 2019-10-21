Именитый украинский боксер рассказал о своем криминальном прошлом

Новости спорта:Виктор также отметил, что это был легкий способ, чтобы заработать деньги.

Экс-обладатель титула чемпиона мира в первом полусреднем весе Виктор Постол поведал о том, как зарабатывал на жизнь до бокса.

"Когда молодым был, да. Все знают эти рейдерские захваты. В некоторых я тоже участвовал, не буду скрывать. Просто деньги зарабатывал.

Я работал охранником в ТРЦ в Броварах. Боулинг, картинг, на игровых отделах. Хорошая зарплата была, сутки через трое смены. Где-то год я не тренировался.

Потом стал снова немного тренироваться, совмещая с работой. Со временем мой друг предложил подраться в Боснии и Герцеговине.

Мы подписали менеджерский договор на 2 боя, я их выиграл без особой подготовки", - рассказал украинский боксер в интерьвю каналу Зе Интервьювер.