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Именитый украинский боксер рассказал о своем криминальном прошлом

Именитый украинский боксер рассказал о своем криминальном прошлом
08:49 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Виктор также отметил, что это был легкий способ, чтобы заработать деньги.

Экс-обладатель титула чемпиона мира в первом полусреднем весе Виктор Постол поведал о том, как зарабатывал на жизнь до бокса.

"Когда молодым был, да. Все знают эти рейдерские захваты. В некоторых я тоже участвовал, не буду скрывать. Просто деньги зарабатывал.

Я работал охранником в ТРЦ в Броварах. Боулинг, картинг, на игровых отделах. Хорошая зарплата была, сутки через трое смены. Где-то год я не тренировался.

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Потом стал снова немного тренироваться, совмещая с работой. Со временем мой друг предложил подраться в Боснии и Герцеговине.

Мы подписали менеджерский договор на 2 боя, я их выиграл без особой подготовки", - рассказал украинский боксер в интерьвю каналу Зе Интервьювер.

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Бокс, Новости бокса, Виктор Постол.
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