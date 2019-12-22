Ломаченко: Мне смешно от того, что говорит отец Лопеса

Новости спорта:Ломаченко не воспринимает всерьез угрозы Теофимо Лопеса-старшего

Чемпион WBO, WBA и франчайзинговый чемпион WBC Василий Ломаченко прокомментировал треш-ток со стороны отца чемпиона IBF Теофимо Лопеса.

"Иногда мне смешно от того, что он говорит. Иногда это задевает самолюбие, а потом понимаешь, что собаки лают – караван идет.

Поединок состоится. Значит они были на правильном пути: они хотели получить поединок – они его получили. Но теперь главное. Как нас учили отцы – за все, что ты сказал, ты должен быть в ответе. Ты обязательно должен это выполнить. Сейчас наступит момент истины для них.

Я уверен, что они не знают и не думают. Они не предают этому значения, а у меня есть огромнейшее желание боксировать, выйти с ним в ринг. Увидимся в апреле", – сказал Ломаченко в интервью LOMA Official TV.