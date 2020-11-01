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Чисора заработал намного больше Усика, несмотря на поражение

Чисора заработал намного больше Усика, несмотря на поражение
Обновлено 14:46 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер matchroomboxing

31 октября на вечере профессионального бокса в Лондоне украинский супертяж Александр Усик (18-0, 13 КО) добыл свою вторую победу в хэвивейте. Противостоял небитому украинцу местный боксер Дерек Чисора (32-10, 23 КО).

По информации totalsportal, гонорары боксеров составили £1,5 миллиона для Усика и £4 миллиона для Чисоры. Изначально планировалось, что боксеры заработают £2,2 млн и £6,9 млн соответственно, однако из-за пандемии коронавируса (бой проходил при пустых трибунах, - прим. ред.) организатором пришлось поумерить финансовые аппетиты бойцов. К слову, оба боксера пошли на снижение гонорара, чтобы провести это шоу.

Телеграф напоминает, что итогом боя Александра с Дереком стала победа украинца единогласным решением судей. После поединка украинец вызвал на бой Энтони Джошуа, а также поел фастфуд вместе с Чисорой. Кроме того, Усик поблагодарил болельщиков. У нас на сайте доступны к просмотру полное видео боя Усик - Чисора и хайлайты поединка

Ранее Телеграф сообщал, что 31 октября свой бой провел еще один украинский супертяж Виктор Выхрист.

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Дерек Чисора, Бокс, Александр Усик, Александр Усик - Дерек Чисора.

Автор:

Телеграф
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