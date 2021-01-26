Ломаченко "вышел из матрицы" (Фото)

Украинский боксер, двукратный олимпийский чемпион Василий Ломаченко опубликовал новое фото в Instagram, на котором он сидит в середине ринга. Украинский легковес оставил предупреждающее сообщение для своих недоброжелателей.

"Вернувшись из матрицы, я не слышу, что они говорят!" - написал Ломаченко, прикрепив снимок, сделанный в боксерском зале.

В комментариях под фото пользователи вновь призвали Теофимо Лопеса к реваншу с Василием, однако сам Тео явно не заинтересован в таких раскладах. "Перезагрузил систему? Иди закрывай рты этим псевдочемпионам, а то они спорят, кто из них лучше", "Мы уверены что, ты вернешься еще сильнее", "Возвращайся скорей".

"Телеграф" напоминает, что в октябре 2020 года Ломаченко проиграл Лопесу в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Позже украинец раскритиковал судей и статистический портал за "неверный" подсчет ударов. После этого Ломаченко подвергся критике со стороны Боба Арума. Спустя несколько месяцев Loma опубликовал видеодоказательства своей победы, однако только рассмешил сеть.