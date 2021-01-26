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Ломаченко "вышел из матрицы" (Фото)

Ломаченко "вышел из матрицы" (Фото)
Обновлено 20:25 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм lomachenkovasiliy

Украинский боксер, двукратный олимпийский чемпион Василий Ломаченко опубликовал новое фото в Instagram, на котором он сидит в середине ринга. Украинский легковес оставил предупреждающее сообщение для своих недоброжелателей.

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"Вернувшись из матрицы, я не слышу, что они говорят!" - написал Ломаченко, прикрепив снимок, сделанный в боксерском зале.

Василий Ломаченко сидит на ринге

В комментариях под фото пользователи вновь призвали Теофимо Лопеса к реваншу с Василием, однако сам Тео явно не заинтересован в таких раскладах. "Перезагрузил систему? Иди закрывай рты этим псевдочемпионам, а то они спорят, кто из них лучше",  "Мы уверены что, ты вернешься еще сильнее", "Возвращайся скорей".

"Телеграф" напоминает, что в октябре 2020 года Ломаченко проиграл Лопесу в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Позже украинец раскритиковал судей и статистический портал за "неверный" подсчет ударов. После этого Ломаченко подвергся критике со стороны Боба Арума. Спустя несколько месяцев Loma опубликовал видеодоказательства своей победы, однако только рассмешил сеть.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Бокс, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес.
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