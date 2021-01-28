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Ломаченко переквалифицировался в хоккеиста (видео)

Ломаченко переквалифицировался в хоккеиста (видео)
Обновлено 12:44 Сегодня Телеграф Фото: кадр из видео

Украинский боксер, двукратный олимпийский чемпион Василий Ломаченко активно проводит отдых. 

"Из Ломаченко выбили дурь": Легенда бокса удивился поражению украинца

На своей страничке в Instagram экс-чемпион мира опубликовал видеонарезку со своей игрой в хоккей. На кадрах Василий весьма прытко двигается на льду, порой даже без контакта укладывая соперников на пятую точку.

 
 
 
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Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy)

Пользователи оценили талант спортсмена, однако посоветовали ему сосредоточится на боксе и вернуть чемпионские пояса: "Возможно, пора заняться боксом", "Вы - чемпион", "Ломаченко - лучший во всем", "Талантливый человек - талантлив во всем".

"Телеграф" напоминает, что 18 октября 2020 года Ломаченко проиграл Лопесу в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Однако украинец не согласился с поражением и раскритиковал судей, попутно обозначив непрофессионализм статистического портала за "неверный" подсчет ударов. После этого Ломаченко подвергся критике со стороны своего промоутера Боба Арума. Loma до сих пор считает, что не проиграл Тео и недавно опубликовал  "видеодоказательства" своей победы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что чемпион мира отказался от боя с Ломаченко, считая его недостойным поединка.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 256

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Хоккей, Бокс, Василий Ломаченко.
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