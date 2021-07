Экс-претендент на титул брутально нокаутировал непобедимого казаха в весе Ломаченко (видео)

На вечере бокса в Алма-Ате (Казахстан) было на что посмотреть. В поединке андеркарда зрители стали свидетелями громкого апсета. Непобедимый местный легковес Нуртас Ажбенов проиграл бывшему претенденту на чемпионский пояс в легком дивизионе россиянину Исе Чаниеву.

Развязка поединка наступила в третьем раунде. Казах неожиданно пропустил размашистый удар с правой и намертво упал на канвас. К счастью, с казахстанским боксером все в порядке и он еще порадует своих болельщиков боями.

Видео жесткого нокаута в бою Иса Чаниев - Нуртас Ажбенов:

WOW ‼️

A huge upset, as Isa Chaniev knocks out previously unbeaten Nurtas Azhbenov in round three.

Thankfully Nurtas is ok and can definitely come again

Tursynbay Kulakhmet UP NEXT on IFL TV.

