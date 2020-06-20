В украинских фристайлистов диагностировали коронавирус

Спортсменов отправили на самоизоляцию и не взяли на сбор.

Сборная Украины по фристайлу в дисциплине лыжная акробатика во главе с олимпийским чемпионом Александром Абраменко начала свой первый подготовительный сбор в Ивано-Франковске.

Впрочем, туда доехали не все спортсмены - плановое тестирование на коронавирус перед началом сборов выявило позитивный тест у двух фристайлистов сборной - Николая Пудзерко и Надежды Мохнацкой. Они были изолированы от команды и остались дома. Об этом сообщает UA:Перший.

Напомним, в феврале Мохацкая выиграла этап Кубка мира в Казахстане, что стало ее первой наградой такого уровня.