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В украинских фристайлистов диагностировали коронавирус

В украинских фристайлистов диагностировали коронавирус
12:10 Сегодня Телеграф isport.ua
Спортсменов отправили на самоизоляцию и не взяли на сбор.

Сборная Украины по фристайлу в дисциплине лыжная акробатика во главе с олимпийским чемпионом Александром Абраменко начала свой первый подготовительный сбор в Ивано-Франковске.

Впрочем, туда доехали не все спортсмены - плановое тестирование на коронавирус перед началом сборов выявило позитивный тест у двух фристайлистов сборной - Николая Пудзерко и Надежды Мохнацкой. Они были изолированы от команды и остались дома. Об этом сообщает UA:Перший.

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Напомним, в феврале Мохацкая выиграла этап Кубка мира в Казахстане, что стало ее первой наградой такого уровня.

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Коронавирус, Фристайл.

Автор:

Телеграф
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