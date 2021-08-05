Карате впервые представлено на Олимпиаде: как этот вид спорта боролся за место на вершине

История пути карате к Олимпийским играм могла бы стать хорошей предысторией для фильма о боевых искусствах.

Недавняя статья на сайте "CBC" рассказывает о долгом пути этого вида к олимпийскому признанию. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с ее переводом.

Поколения целеустремленных спортсменов в общей сложности потратили полвека на тренировки, учебу и работу для достижения своей цели, преодолевая неудачи и терпеливо оттачивая свое боевое искусство, готовясь к великому моменту.

Этот эпический квест, наконец, заканчивается в четверг, когда некоторые из самых ярких талантов современного карате выходят на татами в "Nippon Budokan", чтобы начать три исторических дня соревнований в своем олимпийском дебюте.

"После Токио для карате все будет по-другому", - сказал Антонио Эспинос, президент Всемирной федерации карате (WKF) и главный активист, стоящий за добавлением карате в Олимпийскую программу.

Эспинос всю жизнь занимался карате в качестве спортсмена и руководителя, и сейчас 73-летний испанец излучает удовлетворение от достижения этой этого необычайно важной цели. карате повсеместно используется как стилизованный кинематографический инструмент и развлекательное занятие, однако его нынешняя соревновательная форма часто либо незнакома и неправильно понимается, либо высмеивается как скучная.

Понравится ли обычным любителям спорта то, что они увидят в Токио? Это будет не совсем похоже на тот самый турнир в нашумевшем в свое время фильме "Кобра Кай", и это определенно не фильм о Чаке Норрисе.

Эспинос по-прежнему уверен, что настоящее карате способно покорить мир.

"Жизнь изменится, и миллионы людей откроют для себя этот спорт, боевые искусства", - сказал он. "Олимпийские игры для этого вида спорта - уникальный сценарий, который не может предоставить никакая другая возможность. Я уверен, что мы готовы. Мы много лет трудились, чтобы получить эту возможность".

Конечно, карате уже известно во всех уголках земного шара. На протяжении десятилетий оно неизменно присутствовало в кино и на телевидении, и тысячи спортивных залов процветают на городских улицах и в торговых центрах по всему миру.

И теперь, когда еще один новый олимпийский вид спорта добавлен в программу соревнований в Токио, соревновательные формы карате получат беспрецедентное внимание.

Олимпийские соревнования будут проводиться как в кумите (соревновательный спарринг), так и в ката (демонстрация формы, которую часто сравнивают с гимнастическими вольными упражнениями).

Эспинос и его единомышленники-каратисты пытаются добиться олимпийского признания с 1970 года, когда в Будокане проводились первые чемпионаты мира. В конце концов, им это удалось в 2016 году, и Япония сыграла важную роль в принятии решения.

Но это временная победа: карате не входит в программу соревнований в Париже в 2024 году. Эспинос и другие эксперты по карате все еще верят, что их десятилетия труда и самопожертвования в Будокане окупятся, и постоянное место на Олимпийских играх будет их конечной наградой.

"Без Олимпийских игр мы бы всегда спрашивали: "Насколько велико карате? Насколько хорошо карате?", - сказал Эспинос. "Теперь миллионы людей будут смотреть наш спорт и открывать для себя карате, и они присоединяться к миллионам наших сторонников по всему миру".

Голливудский эффект

карате распространилось в Японии в начале 20 века после того, как пришло с аннексированных островов Окинава на крайний юго-запад. Оно стало популярным после Второй мировой войны на Окинаве среди американских военнослужащих и других жителей Запада, дислоцированных в этом районе, и экспортировалось по всему миру.

Именно тогда кинематограф был очарован этой погоней за высоким уровнем мастерства и его экзотическими, удобными и зрелищными для съемок приемами.

Подобно тому, как фильмы "Рокки" исказили взгляд случайных спортивных фанатов на истинную природу бокса, поп-культура карате привнесла идеи фантастических спортивных достижений, с которыми не мог сравниться ни один вид спорта.

В 1970-е годы и позже кумите было техничным, терпеливым видом боя. Норрис - чемпион Тан Су До (корейское боевое искусство на основе карате) до своей кинокарьеры - и другие великие энтузиасты соревновались в стиле, который обещал зрелищность, но часто представлял все же осторожные схватки, в которых случайные наблюдатели изо всех сил пытались понять тонкости увиденного действа.

Этот вид спорта эволюционировал, и теперь кумите стало более агрессивным и более привлекательным для фанатов, но все еще часто напоминает жесткую игру "на вылет". Не ожидайте здесь увидеть удар журавля Даниэля ЛаРуссо из фильма "Парень-каратист" (также "Малыш-каратист", "карате-кид"; англ. "The Karate Kid" – прим. ред.) и забудьте про всякие "смертельные прикосновения".

Ката - это нечто совершенно иное: созерцательная, сосредоточенная дисциплина, для немногих, стремящихся к целостности.

Тошихиса Нагура, генеральный секретарь WKF, считает, что пандемия коронавируса может вывести этот вид спорта на большие высоты.

"Я считаю, что спортсмены, занимающиеся ката, смогли открыть для себя важное значение ката, тренируясь самостоятельно, в одиночку", - сказал Нагура. "Я думаю, они смогли узнать, кем они были как люди, и им была предоставлена возможность глубоко заглянуть внутрь себя. Спортсмены оказались в некоторой изоляции из-за COVID-19, и я надеюсь, что они смогли достичь такого состояния ума, которого не могли бы достичь в обычное время, и, надеюсь, они смогут продемонстрировать это на татами на этой неделе".

Напомним, что согласно решению МОК в этом году в программу летних Олимпийских игр в Токио включены пять новых видов спорта: бейсбол/софтбол, карате, серфинг, скалолазание и скейтбординг.

Ранее "Телеграф" писал о том, что украинка Лузан выиграла "бронзу" на Олимпиаде в Токио.