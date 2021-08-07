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Гольф на Олимпиаде: кто завоевал "золото" в предпоследний день Игр

Гольф на Олимпиаде: кто завоевал "золото" в предпоследний день Игр
Обновлено 10:07 Сегодня Телеграф Фото: Twitter GolfChannel

В субботу, 7 августа, на Олимпийских играх в Токио разыграли последний комплект наград в гольфе. В предпоследний день ОИ за медали боролись женщины.

Об этом сообщает официальный сайт Игр -2020.

Олимпийские игры-2020: где и когда смотреть церемонию закрытия

Победу в олимпийском турнире по гольфу завоевала американка Нелли Корда, "серебро" досталось местной спортсменке Монэ Инами, а "бронзу" выиграла новозеландка Лидия Ко.

Результаты женского турнира по боксу:

Результаты женского турнира по гольфу на Олимпиаде в Токио

Напомним, в воскресенье, 6 августа, состоялся мужской турнир по гольфу, победу в котором одержал американский спортсмен Ксандер Шоффель.

"Телеграф" ведет онлайн-трансляцию 15-го соревновательного дня на Олимпиаде в Токио. Отметим, в этот день копилка сборной Украины пополнилась двумя серебряными наградами. Второй результат в гребле на каноэ на дистанции 500 метров показал украинский дуэт Людмила Лузан / Анастасия Четверикова, а боксер Александр Хижняк уступил в финале олимпийского турнира по боксу в весе до 75 кг.

На сайте "Телеграф" доступны все медальные результаты ОИ-2020.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Олимпийские игры, Олимпиада, Гольф, Токио-2020.
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