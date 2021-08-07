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Успехи украинцев, США подобрались вплотную к Китаю: итоги 15-го дня Игр

Успехи украинцев, США подобрались вплотную к Китаю: итоги 15-го дня Игр
18:17 Сб, 7 Август 2021 Телеграф Фото: НОК Украины

В субботу, 7 августа, на Олимпийских играх в Токио завершился 15-й соревновательный день, в рамках которого было разыграно 34 комплекта наград. Украинцы сумели добыть четыре медали. "Телеграф" подводит итоги игрового дня.

Украинские атлеты порадовали болельщиков четырьмя наградами. Рано утром (время киевское) в гребле на каноэ "серебро" завоевали Людмила Лузан и Анастасия Четверикова, затем Александр Хижняк в довольно спорном поединке уступил бразильцу Эберту Соузе и завершил олимпийский турнир по боксу серебряным призером. Во второй половине дня бронзовые награды добыли наши синхронистки в командном первенстве, а также прыгунья в высоту Ярослава Магучих.

Олимпийские игры-2020: где и когда смотреть церемонию закрытия

По итогам 15 соревновательного дня "Сине-желтые" добыли свою 18-ю награду (1 "золото", 5 серебряных наград, 12 "бронз"). Таким образом, сборная Украины занимает 43-е место в медальном зачете Игр.

Лидирует в олимпийском рейтинге Китай, который завоевал 38 наград высшей пробы. У США на 2 "золота" меньше, однако в последний соревновательный день американцы могут опередить Поднебесную, ведь участвуют в большом количестве финалов.

Медальный зачет Олимпиады-2020 по итогам 15-го соревновательного дня (топ-58):

Со всеми результатами 15-игрового дня Олимпиады можно ознакомиться у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Олимпийские игры, Олимпиада, Токио-2020.
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