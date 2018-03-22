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Русский миллиардер может приобрести топ-клуб Серии А

Алишер Усманов
16:53 Сегодня Телеграф
football24.ua

Новости спорта: Русский миллиардер Алишер Усманов заинтересован в покупке итальянского "Милана".

В данный момент итальянский клуб принадлежит китайскому бизнесмену Юнхун Ли, однако тот столкнулся с рядом финансовых проблем.

Усманов имеет тесные связи с холдинговой компанией Elliott Management, которой нынешний китайский владелец "россонери" должен 303 млн евро. Сообщается, что Алишер намерен вмешаться в долговые обязательства Юнхун Ли и выкупить клуб, сообщает Football Italia.

Напомним, что Алишеру Усманову принадлежат 30% акций Арсенала.

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Новости спорта, Алишер Усманов, Новости футбола, ФК Милан, Футбол.
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