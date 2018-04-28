Беккенбауэр: Никогда еще "Баварию" не было так легко обыграть

Президент "Баварии" Франц Беккенбауэр после поражения команды в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с "Реалом" (1:2) выразил мнение, что у мюнхенцев сформировался комплекс по отношению к "сливочным".

"Боюсь, что у нас сформировался настоящий комплекс по отношению к "Реалу". Никогда ещё "Баварию" не было так легко обыграть. Мы не выглядели выдающейся командой", — цитирует Беккенбауэра T-Online.

"Бавария" уступила "Реалу" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов со счётом 1:2 на своём поле. Ответная встреча пройдёт в Мадриде 1 мая.