Сборная Аргентины увольняет главного тренера Сампаоли

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли больше не будет работать с командой.

58-летний специалист на встрече с главой Ассоциации футбола Аргентины (AFA) Клаудио Тапией обсудит условия своего ухода.

Стороны хотят найти взаимное соглашение. Если Сампаоли сам не уйдет в отставку, то AFA постарается аннулировать его контракт.

Аргентинец отработал в сборной год и месяц. Его контракт рассчитан на пять лет. Он может быть расторгнут после Кубка Америки-2019. Но если увольнение случится до этого турнира, Сампаоли должен получить компенсацию в размере 20 миллионов долларов.