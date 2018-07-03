Сегодня определятся последние участники 1/4 финала ЧМ-2018

Сегодня, 3-го июля, на чемпионате мира в России будет сыграно два заключительных матча 1/8 финала.

Очередной игровой день откроют встречей между командами Швеции и Швейцарии. Поединок начнется – в 17:00 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, фаворитом данного противостояния являются подопечные Владимира Петковича.

Программу продолжат сборные Колумбии и Англии. Стартовый свисток – в 21:00.

Напомним, уже определились такие пары 1/4 финала:

6 июля Уругвай - Франция

6 июля Бразилия - Бельгия

7 июля Россия - Хорватия