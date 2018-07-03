Колумбия – Англия: где и когда смотреть матч 1/8 финала ЧМ-2018
Новости спорта: Сборная Колумбии встретится с Англией 3 июля в поединке 1/8 финала ЧМ-2018 по футболу.
Сборные Колумбии и Англии сыграют 3 июля в городе Москва на стадионе Открытие Арена в рамках 1/8 финала ЧМ-2018. Стартовый свисток – в 21:00 по киевскому времени.
Поединок Колумбия – Англия в Украине покажет телеканал Интер. Также встречу будут транслировать на Беларусь 5, Матч ТВ.
На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Колумбия – Англия.
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По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне английской команды. Так, компания bet365 принимает ставки на победу родоначальников футбола с коэффициентом 2,1, а на их оппонента – 4,1. Ничья в этом поединке оценивается в 3,25.