Колумбия – Англия: где и когда смотреть матч 1/8 финала ЧМ-2018

Сборные Колумбии и Англии сыграют 3 июля в городе Москва на стадионе Открытие Арена в рамках 1/8 финала ЧМ-2018. Стартовый свисток – в 21:00 по киевскому времени.

Поединок Колумбия – Англия в Украине покажет телеканал Интер. Также встречу будут транслировать на Беларусь 5, Матч ТВ.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Колумбия – Англия.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне английской команды. Так, компания bet365 принимает ставки на победу родоначальников футбола с коэффициентом 2,1, а на их оппонента – 4,1. Ничья в этом поединке оценивается в 3,25.