Кубок Украины: стали известны пары первого раунда

В первом раунде Кубка Украины принимают участие команды Второй Лиги и аматорского чемпионата. Сегодня стали известны пары, сообщает сайт ФФУ.

Предварительная дата проведения поединков первого раунда Кубка Украины – 22 августа. 10 команд, которые станут победителями, попадут во второй раунд.

Результаты жеребьевки:

Подолье – Металлург

Виктория – Нива Тернополь

Реал Фарма – Нива Винница

Лебедин – Полесье

Нафтовик-Укрнафта – Горняк

Калуш – Буковина

Таврия-Симферополь – Чайка

Верес – Минай

Энергия – Кристалл

Никополь – Мир