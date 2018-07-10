Кубок Украины: стали известны пары первого раунда
Новости спорта: Сегодня состоялась жеребьевка первого раунда Кубка Украины сезона 2018/19.
В первом раунде Кубка Украины принимают участие команды Второй Лиги и аматорского чемпионата. Сегодня стали известны пары, сообщает сайт ФФУ.
Предварительная дата проведения поединков первого раунда Кубка Украины – 22 августа. 10 команд, которые станут победителями, попадут во второй раунд.
Результаты жеребьевки:
Подолье – Металлург
Виктория – Нива Тернополь
Реал Фарма – Нива Винница
Лебедин – Полесье
Нафтовик-Укрнафта – Горняк
Калуш – Буковина
Таврия-Симферополь – Чайка
Верес – Минай
Энергия – Кристалл
Никополь – Мир