Футболист Ливерпуля сыграл в шахматы с чемпионом мира Карлсеном

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд проиграл действующему чемпиону мира по шахматам Магнусу Карлсену в товарищеской партии за 5 минут и 17 ходов.

Товарищеский поединок прошёл в Манчестере 8 октября. Ранее Карлсен всего за девять ходов обыграл основателя компании Microsoft Билла Гейтса.

«Когда нахожу свободное время, всегда стараюсь сыграть партию в шахматы. Хотя это можно считать поражением со счётом 0:1, я буду тренироваться больше, и возможно, мы проведём матч-реванш», — приводит слова защитника BBC.

«Это была отличная игра, Трент хорош. Ему есть чему поучиться, но у него определённо есть талант», — отметил Карлсен.

В ноябре Карлсен проведёт матч за чемпионский титул с американским гроссмейстером Фабиано Каруана.