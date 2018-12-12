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Среда, 12.12.2018
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Шахтер - Лион 1:0 онлайн-трансляция матча (1-й тайм)

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Шахтер - Лион 1:0 онлайн-трансляция матча (1-й тайм)
21:43 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: 12 декабря Шахтер в Киеве примет Лион.

Шахтер 1:0 Лион

Гол: Мораес 22'

Предупреждение: Марсал 8'

34' - Хочолава заблокировал прострел Тете.

31' - Опасно! Траоре пробил на исполнение с метров 22-х - выше ворот.

28' - Опасно! Тете с острого угла пробил выше.

26' - Исмаили пробрался по левому флангу и прострелил - защитники Лиона вынесли мяч.

22' - Гол! Мораес забивает после блестящего ассиста Исмаили. Бразилец хладнокровно пробил с левой из убойной позиции.

21' - Исмаили неудачно прострелил с левого фланга.

19' - Опасно! Пятов спасает свои ворота после выхода один на один Траоре.

15' - Проход Исмаили остановили защитники гостей.

13' - Тайсон и Мораес пытались разогнать быструю контратаку, но Жуниор неудачно принял мяч.

10' - Фекир пробил с угла штрафной - рядом со штангой.

8' - Фернандо Марсал сбил Мораеса - желтая карточка.

6' - Траоре забежал в фосайд.

6' - На Тайсоне сфолили в центре поля.

4' - Пятов в игре, удачно сыграл на выходе кипер.

2' - Фекир пробил издали - Пятов в игре.

2' - На Майконе сфолили в центре поля.

Матч начался!

Старт поединка немного задержан из-за пиротехники болельщиков.

Вот так выглядят тактические схемы команд на сегодняшнюю игру:

Футболисты хорошенько разомнулись перед началом матча:

Сегодня, 12 декабря, Шахтер проведет важнейший матч Лиги чемпионов против Лиона. В связи с решением УЕФА игра пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский". Стартовый свисток поединка  прозвучит в 22:00 по киевскому времени, рассудит встречу голландская бригада судей, во главе которой будет Бьорн Кейперс. Матч Шахтер - Лион в прямом эфире в Украине покажет телеканал "Футбол 2", "Телеграф Спорт" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка. Кроме того, в этой статье будут доступны видео лучших моментов встречи.

Ситуация в группе F обязывает Горняков побеждать. В случае иного исхода встречи подопечные Паулу Фонсеки покинут престижнейший еврокубок, а также рискуют вообще остаться без евровесны. В свою очередь, Лиону достаточно не проиграть сегодня для выхода в плей-офф ЛЧ. Параллельно этому матчу в Манчестере местный МС сыграет против Хоффенхайма. После этих двух матчей определится итоговое положение команд в группе.

Лига чемпионов: результаты всех матчей и видео голов 11 декабря

Составы команд:

Шахтер: 30 Андрей Пятов (В), 4 Сергей Кривцов, 5 Давид Хочолава, 6 Тарас Степаненко, 7 Тайсон (К), 10 Жуниор Мораэс, 11 Марлос, 22 Николай Матвиенко, 27 Майкон, 31 Исмаили, 74 Виктор Коваленко.

Запасные: Алексей Шевченко 1, Богдан Бутко 2, Оларенваджу Кайоде 8, Алан Патрик 21, Веллингтон Нем 23, Ярослав Ракицкий 44, Сергей Болбат 50.

Лион: 1 Антони Лопеш (В), 5 Джейсон Денайер, 6 Марсело, 8 Уссем Ауар, 10 Бертран Траоре, 11 Мемфис Депай, 18 Набиль Фекир (К), 20 Фернандо Марсал, 22 Ферлян Менди, 23 Кенни Тете, 29 Люка Тусар.

Запасные: Матье Горжлен 30, Мартен Террье 7, Мусса Дембеле 9, Лео Дюбуа 14, Пап Шейх 24, Тонги Ндомбеле 28, Уссейну Ндиай 38.

Все голы Шахтера французским клубам (Видео)

Шахтер и Лион уже пересекались между собой: во втором туре Лиги чемпионов команды поделили очки, забив на двоих 4 мяча.

Перед поединком главный тренер Шахтера Паулу Фонсека и полузащитник команды Тарас Степаненко провели пресс-конференцию:

Прогноз букмекеров на матч Шахтер - Лион

Жеребьевка следующего раунда Лиги чемпионов пройдет 17 декабря.

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