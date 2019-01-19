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Наполи отказался от 105 млн за лучшего футболиста Сенегала

Наполи отказался от 105 млн за лучшего футболиста Сенегала
15:08 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Руководство неаполитанского клуба ждет более заманчивых предложений по Кулибали.

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис заявил, что лидеры его команды, Калиду Кулибали и Аллан, стоят больше, чем по 150 млн евро каждый:

«Могу сообщить, что мы уже отвергли предложение по Кулибали в 105 миллионов евро, но не спрашивайте, от кого оно было. Я считаю, что Калиду, как и Аллан, стоят гораздо больше, и для того, чтобы мы расстались с кем-то из них, нужно два условия.

Первое – предложение должно быть неприлично большим. Второе – сами футболисты должны захотеть этого трансфера».

Кулибали обошел Мане и стал лучшим футболистом года в Сенегале.

Ранее сообщалось о том, что Кулибали согласился на переход в «Манчестер Юнайтед».

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ФК Наполи, Серия А, Новости футбола, Калиду Кулибали.
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