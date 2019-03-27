Стали известны главные претенденты на пост тренера Ворсклы

Новости спорта: Роман Санжар может возглавить полтавскую команду.

Как сообщает Footboom, претендентов на вакантное место главного тренера Ворсклы на данный момент двое. Это экс-тренер донецкого Олимпика Роман Санжар, а также наставник молодежной команды Шахтера Валерий Кривенцов.

Напомним, сегодня официально стало известно об отставке главного тренера полтавской Ворсклы Василия Сачка. Наставник работал в клубе шесть лет и сумел в прошлом сезоне добыть бронзовые медали Украинской Премьер-Лиги.

Отметим, что последним местом работы Романа Санжара был донецкий Олимпик, который он возглавлял с 2013-го по 2018-й годы.