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Стали известны главные претенденты на пост тренера Ворсклы

Стали известны главные претенденты на пост тренера Ворсклы
20:34 Ср, 27 Март 2019 Телеграф footballua.tv Фото: ФК Олимпик

Новости спорта: Роман Санжар может возглавить полтавскую команду.

Как сообщает Footboom, претендентов на вакантное место главного тренера Ворсклы на данный момент двое. Это экс-тренер донецкого Олимпика Роман Санжар, а также наставник молодежной команды Шахтера Валерий Кривенцов.

Напомним, сегодня официально стало известно об отставке главного тренера полтавской Ворсклы Василия Сачка. Наставник работал в клубе шесть лет и сумел в прошлом сезоне добыть бронзовые медали Украинской Премьер-Лиги.

Официально: Сачко покинул Ворсклу

Отметим, что последним местом работы Романа Санжара был донецкий Олимпик, который он возглавлял с 2013-го по 2018-й годы.

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ФК Ворскла, Футбол, УПЛ, Новости футбола, Роман Санжар.
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