"Настоящий анекдот": Пике - о матче Ман Сити - Тоттенхэм

Новости спорта: Испанец был шокирован происходящим на поле.

Защитник Барселоны Жерар Пике в своем Twitter прокомментировал победу Тоттенхэм Хоттспур над Манчестер Сити во втором четвертьфинальном матче Лиги чемпионов (4:3). По итогам двух встреч лондонцы прошли в полуфинал.

"Вот это игра! Футбол иногда бывает настоящим анекдотом. Это что-то невероятное", – отметил защитник.

Уже в стартовые 11 минут команды забили по два мяча, установив рекорд турнира по скорострельности в этот временной промежуток. Сначала отличился Рахим Стерлинг, затем дублем отметился Сон Хын Мин, после чего счёт сравнял Бернарду Силва.

На 21-й минуте свой второй гол в игре забил Стерлинг. Во втором тайме Серио Агуэро в четвертый раз огорчил Уго Льориса. Однако на 73-й минуте после подачи углового Фернандо Льоренте свел преимущество Сити до минимума.

"Горожане" забили гол на 90+3-й минуте. Этот мяч выводил Ман Сити в полуфинал турнира. Однако главный судья встречи Джюнейт Чакыр отменил взятие ворот после того, как эпизод с голом был просмотрен в повторе при помощи системы VAR.