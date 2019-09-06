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Тренер сборной Литвы: Нам под силу обыграть Украину

Тренер сборной Литвы: Нам под силу обыграть Украину
21:06 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Наставник литовской сборной высоко оценил возможности команды Андрея Шевченко.

Главный тренер сборной Литвы Вальдас Урбонас дал пресс-конференцию перед домашним матчем отбора к Евро-2020 против Украины. По словам Урбонаса, Украина демонстрирует игру ориентированную на результат, а сам специалист осознает, что его команде предстоит больше защищаться.

«Нас ждет матч с лидером группы. Украина — это хорошо организованная и тактически слаженная команда, которая демонстрирует игру, ориентированную на результат. На это указывает количество очков», — цитирует Урбонаса официальный сайт Федерации футбола Литвы.

«На этой неделе мы были серьезны и ответственны в тренировочном процессе. Мы понимаем, что нам придется защищаться больше. Мы должны быть смелыми, настойчивыми и амбициозными и выходить на поле с решимостью отдать себя целиком».

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В группе B Литва является аутсайдером — после трех поединков квалификации на ее счету лишь одно очко. Украина же возглавляет турнирную таблицу, имея десять пунктов в активе.

Матч между Украиной и Литвой пройдет завтра, 7 сентября. Начало — в 19:00 по киевскому времени.

 

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Сборная Украины, Футбол, Новости футбола, Вальдас Урбонас.
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