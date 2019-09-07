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Отбор на Евро-2020: Хорваты не оставили шансов Словакии (Видео)

Отбор на Евро-2020: Хорваты не оставили шансов Словакии (Видео)
14:30 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости спорта:Вице-чемпионы мира Сборная Хорватии разгромила на выезде словаков.

Болельщики сборной Словакии, посетившие стадион в Трнаве, явно не ожидали, что их команда покажет настолько неуверенный футбол.

Словакия — Хорватия 0:4

Голы: Влашич, 45, Перишич, 46, Петкович, 72, Ловрен, 89.

Словакия: Дубравка — Вальент, Вавро, Шкриниар, Ганцко — Куцка (Гараслин, 63), Лоботка, Гамшик — Руснак (Боженик, 46), Дуда, Мак (Дуриш, 79).

Хорватия: Ливакович — Бартолец, Ловрен, Вида, Баришич — Модрич, Брозович — Перишич, Влашич (Бадель, 82), Ребич (Брекало, 70) — Петкович (Пашалич, 83).

Стоит отметить, хорваты переиграли хозяев по всем статьям. Подопечные Златко Далича нанесли по воротам Мартина Дубравки 22 удара, тогда как словаки били в сторону Доминика Ливаковича лишь 9 раз.

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Возможно, все сложилось бы иначе, если бы Словакия выстояла первый тайм, но на 45-й минуте дальний удар Николы Влашича отправил хорватов в раздевалку в ранге победителей. Во второй половине игры гости оборотов не сдавали и голами Перишича, Петковича и Ловрена довели дело до разгрома.

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Лука Модрич, Сборная Хорватии, Сборная Словакии, ЧЕ-2020, Деян Ловрен.
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