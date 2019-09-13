Шахтер - Заря: анонс и прогноз на центральный матч 7 тура УПЛ

Новости спорта:Представляем вашему вниманию анонс предстоящего поединка 7 тура чемпионата Украины по футболу Шахтер - Заря.

В субботу, 14 сентября, в центральном поединке 7 тура чемпионата Украины по футболу донецкий Шахтер сыграет против луганской Зари. Матч пройдет в Харькове на ОСК "Металлист".

В этом матче сойдутся первая и третья команды нынешнего сезона. Шахтер со старта чемпионата еще не терял очков, выиграв шесть из шести поединков, в том числе матч против Динамо в Киеве.

У Зари в активе 11 очков (3 победы, 2 ничьи и одно поражение). Подопечные Скрипника также встречались уже с киевским Динамо и также не проиграли, сумев вырвать ничью, проигрывая по ходу матча в два гола.

Букмекеры считают явным фаворитом этого противостояния команду Луиша Каштру, что не стало какой-то неожиданностью. На победу Шахтера коэффициент в среднем 1,16. На победу луганского клуба средний коэффициент 17,00. Ничья в поединке оценивается коэффициентом 7,25.

Несмотря на то, что букмекеры отдают явное преимущество Шахтеру, не стоит прежде временно списывают Зарю. Команда Скрипника продемонстрировала, что даже в поединках, где они являются явным аутсайдером, они стараются и бьются до последнего и вполне могут преподнести сюрприз.

В личных встречах донецкий клуб имеет явное преимущество над Зарей, но ни один из этих матчей не дался "горнякам" легко. Для наставников обоих клубов этот поединок станет дебютным в личном противостоянии. Ни Каштру не играл против Зари, ни Скрипник против Шахтера в качестве главного тренера.

Последние пять матчей Шахтера против Зари:

Заря - Шахтер 0:1

Шахтер - Заря 3:0

Заря - Шахтер 0:1

Шахтер - Заря 1:1

Шахтер - Заря 2:1

Турнирное положение команд:

В прошлом туре, напомним, Шахтер одержал разгромную победу над Олимпиком в гостях , а Заря сыграла вничью с Динамо Киев - 2:2.

Прогноз на матч от Телеграф Спорт: Шахтер - Заря 3:1.

Прямая трансляция матча Шахтер - Заря будет на канале "Футбол 2". Начало поединка в 17:00 по киевскому времени.