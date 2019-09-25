Касильяс рассказал, когда завершит футбольную карьеру

Новости спорта:Легендарный голкипер - о возможном завершении карьеры.

Вратарь португальского Порту Икер Касильяс рассказал о своей форме после перенесенного инсульта. Футболиста цитирует Marca.

"Сейчас я в порядке, однако если со здоровьем что-то изменится, завершу карьеру. Лекарства заставляют меня быть осторожным со свои здоровьем.

День, когда я завершу карьеру, восприму совершенно спокойно. Как многие говорят, без лишних сомнений уйду", - сказал Касильяс.

Напомним, Икер Касильяс не появлялся на поле с мая 2019-го года.

Ранее сообщалось, что Икер Касильяс был включен в заявку португальского Порту на сезон-2019/20.