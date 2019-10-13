Хамес Родригес готовится к возвращению после травмы

Новости спорта:Колумбийский хавбек Хамес Родригес продолжает восстанавливаться после травмы.

Полузащитник мадридского Реала Хамес Родригес в ближайшее время приступит к тренировкам с основной командой, сообщает Marca.

Напомним, колумбийский футболист пропустил около месяца из-за повреждения бедра, но ожидается, что он сможет попасть в заявку Реала на матч Примеры против Мальорки.

Ранее сообщалось, что ради набора оптимальной формы, Родригес отказался ехать в сборную Колумбии.

В нынешнем сезоне 28-летний колумбиец сыграл в шести матчах мадридцев в Ла Лиге (трижды в старте), отметившись, кроме гола, еще и ассистом.