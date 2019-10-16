МЮ начал переговоры с известным итальянским тренером

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19:36 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Итальянский специалист Массимилиано Аллегри может стать у руля Манчестер Юнайтед.

Как утверждает Tuttosport, на прошлой неделе Массимилиано Аллегри контактировал с представителями Манчестер Юнайтед относительно работы на должности главного тренера команды.

По данным источника, изначально итальянский специалист намеревался отдыхать от менеджерской деятельности один сезон, но готов возглавить "манкунианцев", если клуб выполнил его требования по зарплате.

Напомним, на данный момент Юнайтед под руководством Оле-Гуннара Сульшера идет на 12-й позиции в турнирной таблице АПЛ, опережая зону вылета на три очка. Тем не менее, английские СМИ сообщали, что норвежец получит от руководства время и деньги.

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Ранее сообщалось, что Аллегри все-таки может вернуться к работе в Англии, но не в Манчестере, а в Тоттенхэме.

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ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, Массимилиано Аллегри, АПЛ, Новости футбола.
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