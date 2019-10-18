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Зидан лично встретился с главной звездой Манчестер Юнайтед

Зидан лично встретился с главной звездой Манчестер Юнайтед
10:37 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Наставник мадридского Реала Зинедин Зидан встретился с полузащитником Манчестер Юнайтед Полем Погба.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан во время перерыва на матчи сборных встретился с полузащитником Манчестер Юнайтед Полем Погба, сообщает Mirror.

По данным источника, Зидан и Погба пересеклись в Дубае: главный тренер Реала там посетил конференции и выставки DAIS, посвященной применению искусственного интеллекта в спорте, а хавбек МЮ проходит восстановление после травмы лодыжки.

Этим летом мадридский Реал пытался купить Погба.

Напомним, ранее сообщалось, что вратарь Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа надеется, что сможет восстановиться к матчу чемпионата против Ливерпуля.

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Все по теме:

ФК Реал, ФК Манчестер Юнайтед, Поль Погба, Футбол, АПЛ, Зинедин Зидан, Новости футбола.
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