Зидан лично встретился с главной звездой Манчестер Юнайтед

Новости спорта:Наставник мадридского Реала Зинедин Зидан встретился с полузащитником Манчестер Юнайтед Полем Погба.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан во время перерыва на матчи сборных встретился с полузащитником Манчестер Юнайтед Полем Погба, сообщает Mirror.

По данным источника, Зидан и Погба пересеклись в Дубае: главный тренер Реала там посетил конференции и выставки DAIS, посвященной применению искусственного интеллекта в спорте, а хавбек МЮ проходит восстановление после травмы лодыжки.

Этим летом мадридский Реал пытался купить Погба.

Напомним, ранее сообщалось, что вратарь Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа надеется, что сможет восстановиться к матчу чемпионата против Ливерпуля.